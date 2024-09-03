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Жители Петропавловска стали должниками после разговора с незнакомцем в парке (видео)

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Жителя Петропавловска подозревают в мошенничестве
Задержанный в отделении полиции. Кадр из видео: polisia.kz

После разговора в парке с незнакомцем двое жителей Петропавловска узнали, что на них оформили онлайн-кредиты. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в начале августа в управление полиции Петропавловска обратились 22-летние парень и девушка с заявлением об интернет-мошенничестве. Они получили sms о просроченном платеже в ломбард, хотя никаких займов, по их словам, не брали.

Выяснилось, что около месяца назад в парке с ними разговорился незнакомый молодой человек. По данным полиции, он предложил проверить их телефоны по некоей базе данных, с помощью которой якобы можно установить, является ли гаджет оригинальным и не числится ли он похищенным.

"Потерпевшие опрометчиво позволили сфотографировать свои телефоны и удостоверения личности, а также записать IMEI-коды. Все зафиксировав, незнакомец сказал, что телефоны "не подходят к базе".

Позднее потерпевшие узнали, что их устройства стали залогом в ломбарде, который предоставляет займы в онлайн-режиме", - рассказали в МВД.

Ущерб составил 35 тыс. тенге в каждом случае.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО и группы "Cyberpol" УП Петропавловска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний горожанин.

"По данным эпизодам ведется досудебное расследование, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям. Убедительно просим никому не доверять свои конфиденциальные данные, это основа "интернет-гигиены" и цифровой безопасности", - предупредил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.

С начала года в регионе зарегистрировали свыше 450 интернет-мошенничеств, из них 75 связаны с оформлением в микрофинансовых организациях займов на чужое имя.

Ранее стало известно, что сельчане отдали крупную сумму денег за поступление на грант в престижный вуз. В Астане стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве. Сумма ущерба составляет около 7 млн тенге.

А другого жителя столицы уже осудили за неоднократное мошенничество. Мужчина приезжал домой к заказчикам мебели, демонстрировал фото чужих работ и вводил в заблуждение потерпевших. Он снимал замеры, а также получал предоплату в 70% от суммы заказа, который не выполнял.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156665-zhiteli-petropavlovska-stali-dolzhnikami-posle-razgovora-s-neznakomcem-v-parke-video/

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