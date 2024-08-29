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Лжемебельщика, обманувшего десятки людей, осудили в Астане

Опубликовано:

Разобранная мебель
Разобранная мебель. Иллюстративное фото: Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

Жителя Астаны осудили за неоднократное мошенничество. Он зарегистрировал ИП и позиционировал себя как изготовителя мебели, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Астанчанин открыл ИП на имя своей супруги и для завуалирования своих преступных действий арендовал помещение цеха якобы для производства мебели. В Instagram он разместил объявление с видеороликами об изготовлении мебели, сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

Создавая видимость предпринимательской деятельности, приезжал домой к заказчикам, демонстрировал фото чужих работ, вводил в заблуждение потерпевших. Снимал замеры, а затем составлял договор от имени ИП и получал от потерпевших предоплату в 70% от суммы заказа.

Указанным способом причинен ущерб 20 потерпевшим в размере 8,4 млн тенге.

Подсудимый в суде вину не признал, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими. Его осудили на 4 года лишения свободы за мошенничество, совершенное неоднократно.

С осужденного взыскан материальный ущерб в пользу потерпевших.

Приговор вступил в законную силу.

Согласно пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2155027-lzhemebelshchika-obmanuvshego-desyatki-lyudey-osudili-v-astane/

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