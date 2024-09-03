Тренера подозревают в развращении 10-летней девочки в Павлодаре: появились подробности

Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева в Instagram поделилась подробностями дела о развращении девочки, в котором подозревают тренера, передает NUR.KZ.

"По поводу совершения развратных действий в отношении 10-летней девочки со стороны менеджера одной из частных школ по футболу.

Я связалась с мамой девочки. Прежде всего, поинтересовалась самочувствием ребенка, как физическим, так психоэмоциональным. Уточнила, какая помощь требуется. Есть ли вопросы, замечания к правоохранительным органам при осуществлении досудебного расследования", - рассказала детский омбудсмен.

По словам Сауле Шакеневой, в настоящее время девочка находится дома в кругу любящей семьи, которая максимально окружила ее вниманием и заботой. Работа психолога осуществляется по запросу. Действия сотрудников полиции, как отмечает мама ребенка, достойны уважения: оперативно, компетентно, максимально корректно и деликатно.

"Я со своей стороны выразила маме восхищение поступком ее 10-летней дочери, которая не побоялась и все рассказала, тем самым может быть спасла еще не одного ребенка! Как по мне, так это героизм! Не каждый взрослый способен на такое!

Я также поблагодарила саму многодетную маму за воспитание, ведь именно родители формируют уровень доверия к себе, благодаря которому дети чувствуют себя защищенными в семье", - отметила уполномоченный.

Она добавила, что подозреваемый по ч.4 ст.121 УК РК установлен и взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в Павлодаре задержали тренера по подозрению в развращении 10-летней девочки. В ДП региона сообщили, что дело возбуждено по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара. Ход расследования находится на контроле у руководства ДП региона.

Отметим, что согласно ч.4 ст.121 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней, наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.