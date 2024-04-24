Двух карагандинцев спустя 4 года осудили за разборки со стрельбой во дворе элитного ЖК

Двум мужчинам вынесли приговор по делу о стрельбе в элитном ЖК в Караганде. Само преступление произошло летом 2020 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области с участием присяжных заседателей вынесен приговор в отношении двух подсудимых по трем уголовным статьям (ч.3 ст.287, ч.2 ст.106, ч.3 ст.293 УК РК).

Следствием подсудимые обвинялись в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, в покушении на убийство двух лиц в группе лиц по предварительному сговору способом, опасным для жизни других людей, и хулиганстве, совершенном в группе лиц с применением огнестрельного оружия.

Как установил суд, 9 июня 2020 года подсудимые в обеденное время находились в ЖК Creen City Park, расположенном по адресу: Караганда, улица Ержанова, дом 34/1, при этом незаконно хранили и носили при себе огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.

В этот же день подсудимые, обедая в кафе в ЖК, примерно в 12.43 встретили троих жителей Жезказгана.

"Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из подсудимых вытащил из борсетки нож и угрожал им", - сообщили в суде.

После того, как работники кафе попросили всех уйти, первыми на улицу вышли двое потерпевших. Вслед за ними вышел подсудимый, который ранее доставал нож.

"Открыв входную дверь и держа в руке пистолет, осознавая, что находится в общественном месте, тем самым нарушая общественный порядок, он произвел 7 выстрелов в область ног потерпевших. При этом другой подсудимый, действуя в группе лиц, вытащил револьвер "Наган" и также произвел выстрелы в ноги потерпевших", - говорится в сообщении суда.

В результате преступных действий двое потерпевших получили огнестрельные ранения ног с многооскольчатыми переломами костей, причинившие тяжкий вред их здоровью.

Вина подсудимых доказывалась показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, видеозаписями с камер видеонаблюдения ЖК Creen City Park и другими материалами уголовного дела.

Вердиктом суда с участием присяжных заседателей действия подсудимых были переквалифицированы с покушения на убийство двух лиц в группе лиц по предварительному сговору способом, опасным для жизни других людей, на причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц.

Окончательно мужчинам назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, днем 9 июня 2020 года в центральной части Караганды на территории нового престижного ЖК произошла стрельба. Двое человек получили ранения. По городу объявили план "Перехват", были выставлены полицейские посты, на пересечении улиц и выездах из Караганды стояли вооруженные сотрудники полиции, чтобы задержать подозреваемых.

Позже в социальных сетях появилось видео, на котором был запечатлен момент стрельбы и бегства с места происшествия подозреваемых.

Добавим, что по п.1,5 ч.2 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии с ч.3 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.