Двух карагандинцев спустя 4 года осудили за разборки со стрельбой во дворе элитного ЖК
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Двум мужчинам вынесли приговор по делу о стрельбе в элитном ЖК в Караганде. Само преступление произошло летом 2020 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области с участием присяжных заседателей вынесен приговор в отношении двух подсудимых по трем уголовным статьям (ч.3 ст.287, ч.2 ст.106, ч.3 ст.293 УК РК).
Следствием подсудимые обвинялись в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, в покушении на убийство двух лиц в группе лиц по предварительному сговору способом, опасным для жизни других людей, и хулиганстве, совершенном в группе лиц с применением огнестрельного оружия.
Как установил суд, 9 июня 2020 года подсудимые в обеденное время находились в ЖК Creen City Park, расположенном по адресу: Караганда, улица Ержанова, дом 34/1, при этом незаконно хранили и носили при себе огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.
В этот же день подсудимые, обедая в кафе в ЖК, примерно в 12.43 встретили троих жителей Жезказгана.
"Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из подсудимых вытащил из борсетки нож и угрожал им", - сообщили в суде.
После того, как работники кафе попросили всех уйти, первыми на улицу вышли двое потерпевших. Вслед за ними вышел подсудимый, который ранее доставал нож.
"Открыв входную дверь и держа в руке пистолет, осознавая, что находится в общественном месте, тем самым нарушая общественный порядок, он произвел 7 выстрелов в область ног потерпевших. При этом другой подсудимый, действуя в группе лиц, вытащил револьвер "Наган" и также произвел выстрелы в ноги потерпевших", - говорится в сообщении суда.
В результате преступных действий двое потерпевших получили огнестрельные ранения ног с многооскольчатыми переломами костей, причинившие тяжкий вред их здоровью.
Вина подсудимых доказывалась показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, видеозаписями с камер видеонаблюдения ЖК Creen City Park и другими материалами уголовного дела.
Вердиктом суда с участием присяжных заседателей действия подсудимых были переквалифицированы с покушения на убийство двух лиц в группе лиц по предварительному сговору способом, опасным для жизни других людей, на причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц.
Окончательно мужчинам назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, днем 9 июня 2020 года в центральной части Караганды на территории нового престижного ЖК произошла стрельба. Двое человек получили ранения. По городу объявили план "Перехват", были выставлены полицейские посты, на пересечении улиц и выездах из Караганды стояли вооруженные сотрудники полиции, чтобы задержать подозреваемых.
Позже в социальных сетях появилось видео, на котором был запечатлен момент стрельбы и бегства с места происшествия подозреваемых.
Добавим, что по п.1,5 ч.2 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
В соответствии с ч.3 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Согласно ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090438-dvuh-karagandincev-spustya-4-goda-osudili-za-razborki-so-strelboy-vo-dvore-elitnogo-zhk/