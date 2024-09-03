Land Cruiser Prado задержали в СКО после получения оперативной информации

В Северо-Казахстанской области полицейские пресекли крупное хищение гербицидов. Канистры были обнаружены в Toyota Land Cruiser Prado, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники управления по противодействию организованной преступности ДП СКО задержали подозреваемых в крупных хищениях гербицидов на одном из сельскохозяйственных предприятий Жамбылского района.

Преступление, о котором еще не подозревал владелец ТОО, было выявлено благодаря работе полицейских с оперативной информацией.

В начале августа на территории района оперативники при координации прокуратуры совместно с сотрудниками группы "Б" воинской части 6637 задержали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado под управлением 29-летнего петропавловца.

Из машины были изъяты 40 канистр гербицидов, принадлежащих ТОО, общим объемом 200 литров.

"Еще одна партия была обнаружена на складе в Кызылжарском районе СКО, а из арендованного автоприцепа в Петропавловске сотрудники изъяли пустые канистры, приготовленные для розлива похищенных гербицидов.

По подозрению в непосредственном совершении серии краж задержан 31-летний работник предприятия. Общий объем похищенных гербицидов составил 460 литров. Сумма ущерба, причиненного сельхозпредприятию, оценивается в 7,6 млн тенге", - рассказал заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Похищенное имущество будет возвращено законному владельцу после завершения следственных действий.

Добавим, что согласно ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Астане был задержан абитуриент, который подозревается в краже музыкального инструмента из университета. Как рассказали в ДП города, молодой человек, тайно проникнув в кабинет, похитил баян, вынеся его через главный вход. Своими действиями он причинил материальный ущерб в размере 150 тысяч тенге.