Хищение зерна на 160 млн тенге: экс-главу представительства крупной компании осудили в Астане

Осужден бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" – дело о хищении и халатности рассмотрели в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении бывшего директора представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база №2" и "Хлебная база №5" Жусупова М.Е.

Он признан виновным в хищении государственного резервного запаса продовольственного зерна на сумму более 160 млн тенге и халатности, повлекшей его порчу в размере 996 тонн на сумму свыше 118 млн тенге.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 5 месяцев с конфискацией имущества.

Помимо этого осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу, отметили в Антикоре.

Также напомним, что бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база №2 и №5" Жусупов 16 мая этого года был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны.

Его признали виновным в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере.

Кроме того, за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш и Демесинов к 10 годам лишения свободы каждый.