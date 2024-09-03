Хищение зерна на 160 млн тенге: экс-главу представительства крупной компании осудили в Астане
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Осужден бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" – дело о хищении и халатности рассмотрели в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении бывшего директора представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база №2" и "Хлебная база №5" Жусупова М.Е.
Он признан виновным в хищении государственного резервного запаса продовольственного зерна на сумму более 160 млн тенге и халатности, повлекшей его порчу в размере 996 тонн на сумму свыше 118 млн тенге.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 5 месяцев с конфискацией имущества.
Помимо этого осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор не вступил в законную силу, отметили в Антикоре.
Также напомним, что бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база №2 и №5" Жусупов 16 мая этого года был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны.
Его признали виновным в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере.
Кроме того, за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш и Демесинов к 10 годам лишения свободы каждый.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156463-hishchenie-zerna-na-160-mln-tenge-eks-glavu-predstavitelstva-krupnoy-kompanii-osudili-v-astane/