Зарплату на 15 млн тенге начислили "мертвым душам" в спортцентре в Павлодаре

Сотрудников детско-молодежного центра спорта Павлодара заподозрили в растрате более 15 млн тенге путем начисления зарплаты и различных выплат "мертвым душам", передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Департаменте экономических расследований по Павлодарской области, схему хищения выявили в рамках ОПМ. Удалось установить, что деньги перечисляли павлодарцам, которые никого отношения к детско-молодежному спортивному центру не имели.

"Совершили хищения бюджетных денежных средств на общую сумму более 15 млн тенге путем незаконного перечисления заработной платы и других выплат лицам, не осуществляющим трудовую деятельность в данном учреждении. Приговором суда №2 Павлодара назначено наказание в виде 4,5 лет ограничения свободы", - рассказал заместитель руководителя второго оперативного управления ДЭР по Павлодарской области Николай Пахомов.

В департаменте экономических расследований отметили, что с начала года уже расследуют 32 уголовных дела, а общая сумма ущерба достигла 1,2 млрд тенге. При этом чаще всего растратой имущества "страдают" бухгалтеры детских садов и школ.

Ранее стало известно, что в Актобе школьный бухгалтер начислял себе 3-5 млн тенге ежемесячно, кроме положенной по трудовому договору зарплаты. А в ясли-саде Караганды деньги переводили фиктивным сотрудникам, сумма ущерба превысила 200 млн тенге.

В Алматы главный бухгалтер одной из школ обвинялась в хищении свыше 34 млн тенге. Возместив ущерб, женщина получила условный срок. Также планируется применить меры дисциплинарного взыскания в отношении директора этой школы.