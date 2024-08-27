Шесть человек осудили за убийство семьи косуль в Павлодарской области

В Павлодарской области вынесли приговор сельчанам, которых обвинили в браконьерстве - убийстве семьи косуль в пойме Иртыша. Ущерб составил 33,2 млн тенге, передает Pavlodarnews.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассмотрели уголовное дело в отношении шести жителей села Павлодарское, обвиняемых в расстреле семьи сибирских косуль.

По данным "Судебного кабинета", зимой этого года шестеро друзей выехали на охоту в пойму Иртыша, где она запрещена.

По версии обвинения, заметив пасущихся животных, они стали преследовать их на автомобиле и снегоходе, а после застрелили 12 косуль в возрасте от 5 месяцев до 5-6 лет. Туши разделали на месте, головы и шкуры бросили, а остальное мясо погрузили в сани.

По дороге автомобиль, в котором находились четверо охотников, остановили местные лесники. В этот момент еще двое охотников, ехавших на снегоходе, отцепили сани и скрылись. Их задержали позже.

В суде все шесть подсудимых заключили процессуальное соглашение с прокурором о признании вины и возместили материальный ущерб.

За незаконную охоту с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору на особо охраняемой природной территории с причинением крупного ущерба всем подсудимым суд ограничил свободу на три года и запретил заниматься деятельностью, связанной с охотой, на семь лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в январе этого года стало известно о задержании подозреваемых в браконьерстве в пойме Иртыша. Полицейские обнаружили разделанные 12 туш животных, снегоход, гладкоствольные ружья в количестве 5 штук. Началось досудебное расследование.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор двоим обвиняемым в незаконной охоте с применением огнестрельного оружия на особо охраняемой природной территории. За убитую косулю их приговорили к лишению свободы.