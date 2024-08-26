Пропавших на Астанинском водохранилище парней искали всю ночь, а потом наказали

На Астанинском водохранилище двух рыбаков искали всю минувшую ночь, а обнаружили утром на противоположном берегу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, вчера в 19.30 поступило сообщение о том, что двое мужчин 2001 и 2003 годов рождения отправились на рыбную ловлю и не вернулись обратно.

К поискам незамедлительно приступили сотрудники ДЧС Акмолинской области и Астаны, местных исполнительных органов и местной полицейской службы. Поисковые работы продолжались всю ночь. Любителей рыбной ловли нашли сегодня в восемь утра.

"Как оказалось, ночью из-за сильного ветра их прибило к противоположному берегу, после чего они уже не смогли самостоятельно вернуться. При себе у них не было ни спасательных жилетов, ни средств связи", - пояснили в ДЧС Акмолинской области.

Позже спасенных привлекли к административной ответственности по статье 412 КоАП.

Добавим, что по ст.412 КоАП РК нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 7 МРП (25 844 тенге).

А в горах Алматы спасатели 12 часов искали потерявшегося мужчину, который ушел вверх по реке Каргалинка и не вернулся. Группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, несмотря на темное время суток и штормовой ветер, занималась поисками туриста.