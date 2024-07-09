Как сообщает пресс-служба ведомства, машину с нестандартным выхлопом слышно за несколько сотен метров. Так, внимание полицейского привлекла Lada во дворе дома на улице Генерала Дюсенова. "Водитель управлял транспортным средством, у которого была переоборудована выхлопная система. При этом молодой человек управлял машиной с подложными государственными регистрационными номерными знаками", - отметили в ДП Павлодарской области. За данные нарушения водителя привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 15 МРП (55 380 тенге), а по делу о подложном номере материал направили в суд. Еще одного любителя громких автомашин остановили на улице Астана, водитель управляла автомобилем Lada Priora. Также у него приостановлено водительское удостоверение. Нарушитель наказан за допущенные нарушения, наложен штраф в размере 35 МРП (129 220 тенге), автомашина водворена на специальную стоянку. "Чаще всего водители устанавливают на машины этой модели выхлопные системы, которые не предусмотрены заводом-изготовителем. Соответственно, они могут издавать шум, и на данном автомобиле не должна стоять такая выхлопная система. Всем водителям "ревущих" авто, помимо штрафа, выдается требование об устранении нарушения и изымаются госномера. После оплаты штрафа водителю необходимо показать, что заменил "орущую" трубу на стандартную выхлопную систему, и лишь после этого возвращаются госномера", - сообщил исполняющий обязанности командира взвода БПП УП Павлодара Жанибек Шакиров. Отмечается, что в текущем году 404 водителя привлекли к административной ответственности за незаконную установку на выхлопную систему резонаторов, создающих "ревущий" эффект. Павлодарские полицейские напомнили: не стоит незаконно переоборудовать автотранспорт, ведь за это предусмотрена ответственность в рамках действующего законодательства. Отметим, что по ст.334 КоАП РК эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на юридических лиц – в размере 100 МРП (369 200 тенге). В соответствии с ч.7 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).