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"С упорством бороздил просторы интернета": водителя такси наказали в Павлодаре

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Водитель отвлекается на телефон за рулем
Водитель с телефоном в руке. Иллюстративное фото: Peter Dazeley / Getty Images

В Павлодаре пассажирка такси пожаловалась на водителя, заявив, что во время поездки за рулем он отвлекался на телефон. Мужчину привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года на территории области выявили 1599 любителей поговорить за рулем по телефону.

"К примеру, 21 августа на приложение Police.102 от жительницы города поступило сообщение о том, что в Павлодаре водитель такси во время езды за рулем сидел в телефоне, на просьбу убрать телефон отреагировал агрессивно и продолжал дальше с упорством бороздить просторы интернета", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Сотрудниками полиции водитель был установлен и привлечен к административной ответственности за пользование телефоном при управлении транспортным средством.

"Хочется напомнить автолюбителям, что ПДД запрещают не только разговаривать по телефону, пока вы управляете автомобилем, но и писать SMS, общаться в мессенджерах, сидеть в социальных сетях, проверять почту. То есть все действия, для которых потребуется взять в руки смартфон, под запретом", - обратились в ведомстве.

Добавим, что по ст.591 КоАП РК пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в уже размере 10 МРП (36 920 тенге). 

Ранее жителя Павлодара наказали за разговор по телефону без использования громкой связи, несмотря на оправдания о том, что звонок был срочный. За такое нарушение водителю выписали штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152521-s-uporstvom-borozdil-prostory-interneta-voditelya-taksi-nakazali-v-pavlodare/

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