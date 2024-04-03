11 сотрудников колонии и военнослужащих подозревают в пытках в области Ұлытау

Управлением досудебного расследования прокуратуры области Ұлытау завершено досудебное расследование по факту совершения пыток, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, Управлением досудебного расследования прокуратуры области Ұлытау завершено досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Ұлытау КУИС МВД РК и воинской части №6505 Национальной гвардии РК по факту совершения пыток.

"Установлено, что 7 сотрудников учреждения и 4 военнослужащих воинской части, всего 11 сотрудников, с целью дискриминации осужденных путем запугивания и применения насилия в отношении 11 осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении, совершили пытки.

В целях сокрытия совершенных уголовных правонарушений от правоохранительных органов должностные лица сообщили вышестоящему руководству о неповиновении осужденных сотрудникам учреждения и воинской части", - рассказали в Генпрокуратуре РК.

В ходе следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения, а также следственным судом они были временно отстранены от занимаемых должностей.

26 марта уголовное дело было направлено в суд.

Согласно ст.201 УПК РК иную информацию в ведомстве не разглашают.

Наказание за пытки в Казахстане

Согласно ст.146 УК РК:

1. Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, то есть умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия при отсутствии признаков пыток, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. Пытки, то есть умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, совершенное с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с причинением средней тяжести вреда здоровью;

4) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или несовершеннолетнего, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.