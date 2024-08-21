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АФМ: 130 млн тенге выплатили "мертвым душам" в Центре трудовой мобильности Туркестана

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Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

130 миллионов тенге выплатили "мертвым душам" в Центре трудовой мобильности Туркестана. Об этом заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ.

По данным официального Telegram-канала ведомства, факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ "Центр трудовой мобильности" Туркестанской области, выявлены Агентством по финансовому мониторингу при координации областной прокуратуры.

В отношении сотрудников учреждения расследуют уголовные дела. Общая сумма причиненного ущерба государству составила более 130 млн тенге.

"При расследовании дел установлено, что должностные лица КГУ "Центр трудовой мобильности" совместно с руководителями ряда ТОО, которые являются работодателями, создали преступную схему хищения бюджетных средств, направленных в качестве заработной платы лицам, фиктивно осуществляющим трудовую деятельность на данных предприятиях", - рассказали в АФМ.

Напомним, ранее стало известно, что осужден директор КГУ "Центр трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Махамбет Кайранбаев. Он был признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151597-afm-130-mln-tenge-vyplatili-mertvym-dusham-v-centre-trudovoy-mobilnosti-turkestana/

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