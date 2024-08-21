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Мужчина в ходе конфликта получил 9 ударов ножом и умер в ВКО

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Мужчина держит в руке нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Roman Didkivskyi / Getty Images

Житель ВКО вердиктом присяжных заседателей был признан виновным в убийстве. По версии обвинения, он несколько раз ударил ножом собутыльника, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.99 УК РК рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области с участием присяжных заседателей.

"13 апреля 2024 года около 00.30 в поселке Новая Бухтарма после распития спиртных напитков между двумя гражданами произошел словесный конфликт, при этом подсудимый, вооружившись кухонным ножом, со значительной силой стал наносить удары в область грудной клетки и другие части тела потерпевшего. В общей сложности подсудимый нанес 9 ножевых ударов", - установил суд.

От полученного ножевого ранения в область грудной клетки слева потерпевший скончался на месте преступления.

Прокурор просил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Обвиняемый свою вину признал лишь частично. С квалификацией дела он был не согласен, просил суд и присяжных заседателей квалифицировать его действия как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

При рассмотрении дела присяжные заседатели до вынесения вердикта изучили все доказательства, представленные стороной обвинения и защиты.

По информации суда, виновность подсудимого доказывалась показаниями свидетелей, эксперта, видеозаписями со следственных действий, вещественными доказательствами, заключениями проведенных по делу экспертиз и материалами дела.

Вердиктом присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в убийстве. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

Ранее мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, с ножом в руках испугал прохожих в Ауэзовском районе Алматы. Горожанина задержали, но это далось полицейским нелегко. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151522-muzhchina-v-hode-konflikta-poluchil-9-udarov-nozhom-i-umer-v-vko/

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