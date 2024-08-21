Смерть трехлетней девочки в септике на юге Казахстана: в убийстве заподозрили девушку

Дело девочки, тело которой нашли в септике в селе на юге Казахстана, обрело новый поворот. В ее смерти подозревают односельчанку. До этого гибель ребенка считалась несчастным случаем, передает Otyrar.

В мае в Сарыагашском районе Туркестанской области произошла трагедия - трехлетняя девочка погибла, упав в септик. Ребенка нашли там спустя три дня поисков родственниками и сельчанами. Девочка пропала, играя во дворе своего дома.

Происшествие полиция считала несчастным случаем. Однако недавно в этот же септик чуть не упала другая девочка - ребенок обвинил в этом 16-летнюю сельчанку. Теперь девушку подозревают также в убийстве в первом случае.

По информации телеканала, у подозреваемой шизофрения.

"В связи с выявленными обстоятельствами и с учетом психологического состояния подозреваемой она была помещена в специализированное медицинское учреждение. В настоящее время продолжается досудебное расследование, направленное на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств дела", - сообщили в МВД.

В июне прошлого года в Павлодарской области четырехлетний ребенок провалился в септик и погиб. По данному факту в полиции начали расследование.

В июле такая же трагедия произошла с другим малышом - ребенок утонул в септике строящегося детского сада на станции Тонкерис в Акмолинской области.

В сентябре в сельской больнице в Алматинской области после таких же обстоятельств умер ребенок. Данный факт зарегистрировали по части 2 статьи 141 УК РК - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".