Ожог получил годовалый малыш в Атырау: возбуждено уголовное дело

Женщина из Атырау обнаружила у своего ребенка ожог на теле и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в управлении полиции Атырау, 15 августа женщина обнаружила у сына травму, похожую на ожог. Мальчик посещает детсад.

"Проведено комплексное обследование. Согласно заключению врачей детской больницы, установлено, что ребенок 2023 года рождения получил ожоги второй степени", - рассказали в областном ДП.

По факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению.

Добавим, в октябре прошлого года в Экибастузе от термического ожога умерла трехлетняя девочка. По информации медиков, вызов к ним поступил ночью, при этом ребенок пострадал днем.

Тогда же в одном из детских садов Уральска ребенок получил сильные ожоги, ошпарившись горячим бульоном. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.

В январе в Актау уволили няню в детсаду, в котором воспитанник получил ожоги во время гигиенических процедур.