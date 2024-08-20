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Эзотерика

Ожог получил годовалый малыш в Атырау: возбуждено уголовное дело

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Младенец сидит
Малыш. Иллюстративное фото: Eternity in an Instant / Getty Images

Женщина из Атырау обнаружила у своего ребенка ожог на теле и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в управлении полиции Атырау, 15 августа женщина обнаружила у сына травму, похожую на ожог. Мальчик посещает детсад.

"Проведено комплексное обследование. Согласно заключению врачей детской больницы, установлено, что ребенок 2023 года рождения получил ожоги второй степени", - рассказали в областном ДП.

По факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению.

Добавим, в октябре прошлого года в Экибастузе от термического ожога умерла трехлетняя девочка. По информации медиков, вызов к ним поступил ночью, при этом ребенок пострадал днем.

Тогда же в одном из детских садов Уральска ребенок получил сильные ожоги, ошпарившись горячим бульоном. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.

В январе в Актау уволили няню в детсаду, в котором воспитанник получил ожоги во время гигиенических процедур.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151231-ozhog-poluchil-godovalyy-malysh-v-atyrau-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/

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