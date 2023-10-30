3-летняя девочка умерла из-за опрокинутого таза с кипятком в Экибастузе

В Экибастузе девочка 2020 года рождения погибла от термического ожога. По информации медиков, вызов к ним поступил 30 октября ночью, при этом ребенок пострадал днем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление здравоохранения Павлодарской области.

Сообщение в службу "103" о том, что на ребенок получил ожог кипятком, поступило 30 октября в 02:25 ночи. Медики на месте были уже через 6 минут, однако им оставалось лишь констатировать смерть малышки.

"Со слов мамы, днем в 14.00 29 октября ребенок получил термический ожог кипятком. Дочь 9 лет хотела искупать ребенка и случайно опрокинула таз с кипятком. В момент получения ожога ребенок находился под присмотром бабушки, дедушки и сестры 9 лет. Днем за медпомощью никуда не обращались", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области.

Мама вернулась домой вечером и только тогда узнала о произошедшем, при этом скорую помощь вызвали лишь ночью. У ребенка диагностировали ожоги 2-3 степени на площади 40% тела. Спасти девочку не удалось.

В управлении здравоохранения призвали в случае получения подобной травмы детьми сразу обращаться к врачам.

По информации Большой медицинской энциклопедии, ожоги - повреждение тканей организма, возникающее в результате местного действия высокой температуры, а также химических веществ, электрического тока или ионизирующего излучения.

При этом термический ожог возникает в результате действия пламени, раскаленных металлов, горящих газов или жидкостей, лучистой энергии. Чаще всего поражаются поверхностные ткани организма, однако нередки при этом и поражения дыхательных путей.