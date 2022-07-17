Кокшетаусца приговорили к шести годам тюрьмы за заведомо ложные показания в суде

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В Кокшетау свидетеля, который дал заведомо ложные показания в суде по тяжкому уголовному делу, приговорили к шести годам лишения свободы, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, житель Кокшетау нарушил клятву, данную в суде, и выступил с заведомо ложными показаниями.

По данному факту было проведено расследование по части 1 статьи 420 УК РК. В итоге суд назначил ему реальный срок - 6 лет тюрьмы.

В прокуратуре отметили, что в последние годы участились случаи, когда свидетель или даже потерпевший дает ложные показания, чтобы помочь своим знакомым избежать ответственности или облегчить их участь. Это создает серьезные препятствия для следствия.

Подчеркивается, что из-за подобных действий возможно осуждение невиновных или освобождение от ответственности лиц, действительно совершивших преступление.

"Предупреждаем всех граждан, что за факты дачи ложных показаний в пользу своих друзей, соседей, коллег предусмотрена ответственность до 10 лет лишения свободы", - предупредили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978856-kokshetaustsa-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-za-zavedomo-lozhnye-pokazaniya-v-sude/