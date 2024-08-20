Установлен второй участник погрома в аэропорту Алматы пассажирами FlyArystan

Полиция установила второго участника погрома в аэропорту Алматы, который устроили опоздавшие пассажиры FlyArystan, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиры FlyArystan устроили погром в аэропорту - возмущенные люди сбрасывали предметы со стола сотрудницы авиакомпании.

Отмечалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок.

Затем стало известно о заведении дела на 31-летнюю женщину. В Департаменте полиции на транспорте рассказали, что в Линейный отдел полиции в аэропорту с заявлением обратились супервайзеры авиакомпании FlyArystan. Они просили принять меры в отношении пассажирки, которая на стойке регистрации рейса выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников и разбила монитор в зоне регистрации.

"В отношении данной гражданки транспортными полицейскими были приняты меры, возбуждено административное производство по мелкому хулиганству и умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества. Собранный материал будет направлен суд.

Вместе с тем, просмотром видеозаписей установлен второй участник потасовки в отношении которого приняты меры по установлению его местонахождения", - прокомментировали в ДП на транспорте.

Там добавили, что, если будет установлен ущерб, принесенный FlyArystan, и он превысит 200 МРП (738 тыс. тенге), то виновных могут привлечь по статье 202 Уголовного кодекса РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).