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Установлен второй участник погрома в аэропорту Алматы пассажирами FlyArystan

Опубликовано:

Новый терминал аэропорта Алматы
Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полиция установила второго участника погрома в аэропорту Алматы, который устроили опоздавшие пассажиры FlyArystan, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиры FlyArystan устроили погром в аэропорту - возмущенные люди сбрасывали предметы со стола сотрудницы авиакомпании.

Отмечалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок.

Затем стало известно о заведении дела на 31-летнюю женщину. В Департаменте полиции на транспорте рассказали, что в Линейный отдел полиции в аэропорту с заявлением обратились супервайзеры авиакомпании FlyArystan. Они просили принять меры в отношении пассажирки, которая на стойке регистрации рейса выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников и разбила монитор в зоне регистрации.

"В отношении данной гражданки транспортными полицейскими были приняты меры, возбуждено административное производство по мелкому хулиганству и умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества. Собранный материал будет направлен суд.

Вместе с тем, просмотром видеозаписей установлен второй участник потасовки в отношении которого приняты меры по установлению его местонахождения", - прокомментировали в ДП на транспорте.

Там добавили, что, если будет установлен ущерб, принесенный FlyArystan, и он превысит 200 МРП (738 тыс. тенге), то виновных могут привлечь по статье 202 Уголовного кодекса РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151016-ustanovlen-vtoroy-uchastnik-pogroma-v-aeroportu-almaty-passazhirami-flyarystan/

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