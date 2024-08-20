Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Усть-Каменогорске

В Восточно-Казахстанской области задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой было обнаружено в одном из садоводческих обществ Усть-Каменогорска, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 56-летний ранее судимый иногородний мужчина, которого подозревают в убийстве женщины 13 августа в одном из садоводческих обществ Усть-Каменогорска.

"В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводятся следственные действия", - сообщили в ДП ВКО.

Напомним, ранее в Сети после обнаружения тела женщины распространились слухи о "маньяке", якобы появившемся в Усть-Каменогорске. В ДП региона заявили, что информация не соответствует действительности и является ложной, а также напомнили пользователям об ответственности.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.