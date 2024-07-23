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Мужчину с цветами и в форме полицейского наказали в Кызылорде

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Житель Кызылорды во время съемок незаконно носил форму полицейского, за что был привлечен к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 25 июня 2024 года около 17.00 вечера во время рекламы магазина цветов на берегу реки Сырдарьи в Кызылорде мужчина снял видеоролик, в котором появился в форме сотрудника полиции.

За это он предстал перед судом по ч.1 ст.675 КоАП РК. Суд признал его виновным и оштрафовал на 12 922 тенге.

Добавим, что согласно ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей, с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования. 

Напомним, ранее карагандинца задержали после покупки цветов и мороженого за сувенирные купюры. Сумма ущерба составила 30 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138721-muzhchinu-s-cvetami-i-v-forme-policeyskogo-nakazali-v-kyzylorde/

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