Мужчину с цветами и в форме полицейского наказали в Кызылорде

Житель Кызылорды во время съемок незаконно носил форму полицейского, за что был привлечен к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 25 июня 2024 года около 17.00 вечера во время рекламы магазина цветов на берегу реки Сырдарьи в Кызылорде мужчина снял видеоролик, в котором появился в форме сотрудника полиции.

За это он предстал перед судом по ч.1 ст.675 КоАП РК. Суд признал его виновным и оштрафовал на 12 922 тенге.

Добавим, что согласно ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей, с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.

Напомним, ранее карагандинца задержали после покупки цветов и мороженого за сувенирные купюры. Сумма ущерба составила 30 тыс. тенге.