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Ущерб на 47 млн тенге: задержания провели в ВКО (видео)

Опубликовано:

Казахстанца задержали в ВКО
Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/

В ВКО стражи порядка задержали группу лиц, подозреваемых в скотокрадстве. У них также изъяли огнестрельное оружие и патроны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, ущерб оценивается в 47 млн тенге.

"На их счету кражи более 70 голов скота, который они реализовали на юге страны. В группе орудовали четверо подозреваемых, часть поголовья скота изъята", - отметили в МВД.

По версии следствия, подозреваемые выслеживали бесхозных лошадей, которых в последующем перегоняли в места отстоя и далее на грузовых авто вывозили на рынок в другой регион.

Более того, у задержанных изъяли несколько видов огнестрельного оружия и свыше 60 патронов к нему, назначены экспертизы.

"Фигуранты арестованы. Следственные действия продолжаются. Отрабатывается их причастность к аналогичным преступлениям", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что по ст.188-1 УК РК скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, совершенное: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее в Актюбинской области обнаружили 45 лошадей, принадлежащих россиянам. Граждане соседней страны искали свой скот с января этого года. Предоставив участковому все подтверждающие документы, они перегнали лошадей домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150508-ushcherb-na-47-mln-tenge-zaderzhaniya-proveli-v-vko-video/

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