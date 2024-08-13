Павлодарские полицейские заподозрили неладное после невнятных ответов водителя

Полицейские заподозрили неладное, когда остановили в Павлодаре водителя, а он вел себя неадекватно, на вопросы отвечал невнятно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с начала года полицейскими Павлодара выявлено 387 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Только за одни сутки патрульными полицейскими в городе пресечено 244 правонарушения, из них за нарушение дорожной безопасности - 200.

"К примеру, за управление в состоянии опьянения задержаны два водителя. По улице Академика Сатпаева остановлена "ГАЗель". При беседе водитель вел себя неадекватно, на вопросы отвечал невнятно. Подозрения полиции подтвердили результаты медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Также установлено, что он в сентябре 2020 года был лишен водительского удостоверения, но, по всей видимости, уроком ему это не послужило. Автомашина водворена на коммунальную стоянку, проводится проверка", - сообщил исполняющий обязанности командира батальона патрульной полиции УП Павлодара Максим Кустанов.

В полиции напомнили, что проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться дети, родственники, друзья и близкие люди. Инспекторы при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли спровоцировать. Сообщить о фактах можно по телефону 102.

Добавим, что согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Ранее в Павлодаре пьяный водитель поменялся местами с пассажиром, чтобы избежать ответственности, но все равно лишился прав и был отправлен под арест.