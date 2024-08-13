Полицейский подставил казахстанца, вместе с которым употреблял наркотики
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В Жамбылской области сотрудник полиции склонил казахстанца к совместному употреблению наркотиков, а потом организовал расследование в отношении него, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК, адвокат осужденного за сбыт синтетических наркотиков подал жалобу в ведомство.
Обращение он аргументировал провокацией его подзащитного сотрудником полиции Жамбылской области.
"Изучив дело, было установлено, что изначально сотрудник полиции склонил осужденного к неоднократному совместному употреблению синтетических наркотиков, затем, войдя в доверие, этот же сотрудник дал ему деньги для покупки синтетики, а позже с коллегой инициировал оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия, в ходе которых осужденного задержали при сбыте им психотропа.
При этом установлено, что подпись следователя в поручении о следственных действиях была подделана", - сообщается в публикации.
Ввиду наличия явных нарушений закона генеральный прокурор внес протест в Верховный Суд.
По результатам рассмотрения высшая судебная инстанция признала в действиях полицейских провокацию и отменила акты нижестоящих судов, оправдав осужденного.
В настоящее время Антикоррупционной службой в отношении сотрудников полиции ведется досудебное расследование, информирует ведомство.
Напомним, в мае мы писали о конфликте в суде Костанайской области. Бывший замначальника отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции Костаная оказался на скамье подсудимых. Его защита заявила отвод судье, ходатайство было отклонено.
Дело же рассматривалось по нескольким эпизодам преступной деятельности в области сбыта наркотиков: в мае прошлого года в МВД сообщили, что в результате совместной операции сотрудников ДКНБ и УСБ ДП региона в Костанае задержан полицейский, который подозревается в распространении синтетических наркотиков. Тогда по данному факту началось досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.
Добавим, после задержания полицейского по подозрению в распространении синтетических наркотиков в Костанае несколько вышестоящих руководителей лишились своих должностей. В частности, от должности освободили начальника УП Костаная.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148240-policeyskiy-podstavil-pod-rassledovanie-kazahstanca-vmeste-s-kotorym-upotreblyal-narkotiki/