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Осужденному главе управления культуры области Ұлытау добавили срок

Опубликовано:

Ануар Омар
Ануар Омар. Фото: gov.kz

Руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау Ануара Омара осудили по второму уголовному делу, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

По информации официального Telegram-канала ведомства, Жезказганским городским судом вынесен приговор в отношении руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау Ануара Омара.

Он признан виновным в совершении хищения бюджетных средств в сумме 2,3 млн тенге путем их незаконного перечисления за невыполненные работы по изданию сборников статей специалистов-музееведов и других ученых.

Как отметили в Антикоре, поскольку Омар ранее приговором Жезказганского городского суда от 12 марта 2024 года был осужден к 6 годам лишения свободы за получение взятки, то на основании ст.58 ч.3, 6 УК РК ему по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения неотбытой части наказания окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в марте этого года в области Ұлытау руководителю управления культуры, развития языков и архивного дела Ануару Омару был вынесен приговор. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался его подчиненный - руководитель одного из госучреждений. Согласно материалам дела, они получили 2 миллиона тенге от подрядной организации за подписание актов по договору о госзакупках.

Также перед судом предстал представитель подрядной организации, которого обвиняли в даче взятки.

Руководитель ведомства получил 6 лет лишения свободы. Ануар Омар с приговором не согласился и подал апелляцию. Постановлением апелляционной коллегии вердикт суда первой инстанции был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их защитников - без удовлетворения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148186-osuzhden-glava-upravleniya-kultury-oblasti-lytau/

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