Осужденный за взятку экс-чиновник обжаловал приговор в области Ұлытау

В области Ұлытау экс-глава управления культуры получил взятку от подрядчика, ему назначили наказание в виде лишения свободы. Чиновник оспорил приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении Ануара Омара, Копбаева Б. и Касенали А. рассматривалось судебной коллегией по уголовным делам.

На скамье подсудимых оказались два чиновника и один подозреваемый в даче взятки сотрудник ТОО. Ануар Омар ранее занимал должность руководителя управления культуры в области Ұлытау.

По материалам суда, Копбаев, будучи должностным лицом, а именно руководителем коммунального государственного учреждения, заключил с представителем ТОО Касенали договор о государственных закупках на проведение научно-исследовательских работ в области археологии.

"Копбаев и Омар в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на получение взятки в значительной размере, в группе лиц по предварительному сговору получили у Касенали взятку в виде денег в размере 2 млн тенге за принятие выполненных работ без каких-либо препятствий и общее покровительство", - установил суд.

Приговором Жезказганского городского суда от 12 марта 2024 года руководителям госучреждений назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы, а сотруднику ТОО - в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Постановлением апелляционной коллегии данный приговор был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их защитников - без удовлетворения.

Напомним, в марте в области Ұлытау перед судом предстал руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Ануар Омар. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался его подчиненный - руководитель одного из госучреждений. Согласно материалам дела, они получили взятку от подрядной организации.

А в прошлом году в области Ұлытау руководителя управления культуры Ануара Омара обвинили в том, что он разбил новый служебный автомобиль и пытался скрыть этот факт. Местный житель сообщил, что чиновник устроил аварию в выходной день, при этом он якобы спрятал разбитую служебную машину в частный гараж. По указанному факту полиция возбудила дело об административном правонарушении.