Высокопоставленный чиновник осужден на 6 лет за коррупцию в области Ұлытау

В области Ұлытау перед судом предстал руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Уголовное дело в отношении чиновника рассмотрено в сокращенном порядке Жезказганским городским судом. Вместе с главой управления на скамье подсудимых оказался его подчиненный – руководитель одного из госучреждений.

Им вменялось обвинение по пункту 2 части 3 статьи 366 УК РК "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору". Согласно материалам дела, они получили 2 миллиона тенге от подрядной организации за подписание актов по договору о госзакупках.

Также на скамью подсудимых сел представитель подрядной организации, которого обвиняли в даче взятки (статья 367 часть 2 УК РК).

"Подсудимые, будучи должностными лицами, в группе лиц по предварительному сговору получили от представителя ТОО взятку в размере 2 миллионов тенге за принятие выполненных работ без каких-либо препятствий и общее покровительство. ТОО занималось археологическими раскопками в древних могильниках на территории области.

Вина подсудимых доказана их признательными показаниями и совокупностью представленных суду доказательств", – говорится в материалах уголовного дела.

Отмечается, что подсудимые вину признали в полном объеме.

Глава управления и его подчиненный просили назначить им наказание в виде штрафа, а представитель подрядной организации – освободить его от уголовной ответственности в связи с раскаянием.

Однако суд признал всех троих подсудимых виновными по инкриминируемым статьям и назначил главе управления культуры и его подчиненному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Представителя подрядной фирмы суд приговорил к 3,6 годам лишения свободы с пожизненным запретом работать на государственной службе и в финансовых организациях. Он также будет отбывать наказание в учреждении УИС средней безопасности.

"Приговор не вступил в законную силу. При назначении наказания установлены обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание – признание подсудимыми вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей", – добавили в пресс-службе Жезказганского городского суда.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау подозревается в получении взятки. Его задержали сотрудники Антикора.