Присяжные оправдали подростков по делу об убийстве в СКО
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В Северо-Казахстанской области присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении двух подростков, обвиняемых в совершении разбоя и убийства, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам СКО с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении двух обвиняемых в разбое и убийстве (п.4 ч.3 ст.192, пп.7, 8 ч.2 ст.99 УК РК), одного из них также судили за кражу чужого имущества (пп.1, 2. 3 ч.3 ст.188 УК РК).
"Обвиняемые в группе лиц по предварительному сговору с целью разбоя, проникнув во двор дома потерпевшего, убили его и похитили 150 тыс. тенге. Спустя два месяца один из обвиняемых украл у своей бабушки, а потом и друга более 2 млн тенге", - так звучала версия обвинения в суде.
Решением присяжных подсудимые по делу о разбое и убийстве были признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их вины.
Одного из подсудимых присяжные признали виновным в краже чужого имущества. Его вина доказывалась признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.
Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание подсудимого, стали его несовершеннолетний возраст, частичное признание вины и инвалидность 3 группы. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Подростка приговорили к 2 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная: в крупном размере; неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ранее в Алматинской области суд присяжных вынес приговор должностным лицам территориального подразделения МЧС РК. Присяжные оправдали бывшего начальника госучреждения "Казселезащита", обвиняемого в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119215-prisyazhnye-opravdali-podrostkov-po-delu-ob-ubiystve-v-sko/