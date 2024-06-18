Присяжные оправдали подростков по делу об убийстве в СКО

В Северо-Казахстанской области присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении двух подростков, обвиняемых в совершении разбоя и убийства, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам СКО с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении двух обвиняемых в разбое и убийстве (п.4 ч.3 ст.192, пп.7, 8 ч.2 ст.99 УК РК), одного из них также судили за кражу чужого имущества (пп.1, 2. 3 ч.3 ст.188 УК РК).

"Обвиняемые в группе лиц по предварительному сговору с целью разбоя, проникнув во двор дома потерпевшего, убили его и похитили 150 тыс. тенге. Спустя два месяца один из обвиняемых украл у своей бабушки, а потом и друга более 2 млн тенге", - так звучала версия обвинения в суде.

Решением присяжных подсудимые по делу о разбое и убийстве были признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их вины.

Одного из подсудимых присяжные признали виновным в краже чужого имущества. Его вина доказывалась признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание подсудимого, стали его несовершеннолетний возраст, частичное признание вины и инвалидность 3 группы. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Подростка приговорили к 2 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная: в крупном размере; неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Алматинской области суд присяжных вынес приговор должностным лицам территориального подразделения МЧС РК. Присяжные оправдали бывшего начальника госучреждения "Казселезащита", обвиняемого в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере.