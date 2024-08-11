Казахстанец после ссоры с матерью позвонил в полицию и лишился свободы

Житель Актюбинской области несколько раз попадался на одном и том же преступлении, но это его ничему не научило. Мужчину отправили в колонию, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, 29-летний житель Кандыагаша с приятелем выпил четыре бутылки пива, а в два часа ночи пришел домой и поругался с матерью. После скандала он вышел во двор, набрал "102" и сообщил, что в доме, где она живет, заложена бомба, якобы взрыв должен был случиться через два часа.

На место выехали все экстренные и оперативные службы, бомбу, естественно, не нашли, но позже задержали автора ложного вызова.

В итоге 29-летний житель Кандыагаша оказался на скамье подсудимых по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Он и сам не мог толком объяснить, зачем это сделал.

Самое интересное, что "шутник" оказался опытным "бомбистом".

В 2009 году в свои 14 лет он также позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в доме, но тогда реального срока не получил.

В 2019 году в свои 24 года он выпил водки у подруги, поссорился с бывшей женой и набрал "102". Полицейским он сообщил, что в одной из школ Кандыагаша заложена бомба и скоро она взлетит на воздух. За сообщение он получил 3 года лишения свободы в колонии среднего режима.

По последнему эпизоду на него завели уже третье уголовное дело за ложное сообщение о бомбе. В этот раз суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. Также он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.

Добавим, что согласно ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (до 18 млн 460 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Актобе две девочки позвонили в ситуационный центр акимата региона и сообщили, что их якобы держат в заложниках. Оказалось, что школьницы решили пошутить. Их родителей привлекли к административной ответственности.