Шахматистка попыталась отравить соперницу ртутью на турнире в Дагестане

Участница чемпионата Дагестана по классическим шахматам обработала ртутью стол своей соперницы. Теперь отравительнице грозит уголовное преследование, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел на чемпионате Дагестана по классическим шахматам на призы первого президента Республики Дагестан Муху Алиева.

Видео, как, предположительно, перед чемпионатом девушка обрабатывает стол, разошлось по соцсетям. Telegram-канал Министерства спорта Дагестана опубликовал по этому случаю обращение министра спорта РД Сажида Сажидова.

"В интернет попало видео, где одна из участниц проводимого министерством по физической культуре и спорту РД совместно с федерацией шахмат РД чемпионата Дагестана по классическим шахматам – неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы – обработала неизвестным веществом, как позже выяснилось, ртутными соединениями, стол, за которым предстояло играть ее сопернице, не менее титулованной чемпионке Европы Умайганат Османовой из Каспийска", – сообщается в публикации.

По информации министра, в результате во время игры самочувствие Османовой ухудшилось и ей потребовалась медицинская помощь. При этом больше никто не пострадал.

Соревнования были приостановлены и через несколько дней продолжены после официального разрешения регионального управления Роспотребнадзора.

"В данный момент жизни участников и гостей соревнований ничего не угрожает. 8 августа состоится закрытие чемпионата Дагестана", – сообщил министр и выразил недоумение действиями спортсменки.

"Как и многие, нахожусь в недоумении от случившегося, непонятны для меня и мотивы, которыми руководствовалась такая опытная спортсменка, как Амина Абакарова. Совершенные ею действия могли привести к самому печальному итогу, угрожали жизни всех, кто находился в шахматном доме, в том числе ее самой. Теперь ей придется отвечать за содеянное перед законом.

В то же время Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование", – резюмируется в обращении.

Также ситуацию прокомментировал президент федерации шахмат России.

"Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации", – сообщается в публикации.

Telegram-канал Mash пишет, что у девушек, предварительно, был конфликт.

"После старта турнира жертве стало плохо, у нее закружилась голова — пострадавшей вызвали скорую. Организаторы отсмотрели записи камер, остановили турнир и вывели всех участников на улицу. Разливальщицу задержали на месте", – пишут авторы публикации.

Также канал выдвигает свою версию мотива отравительницы, якобы дагестанская шахматистка пыталась отравить соперницу ртутью за то, что она скрытно записала ее игру на предыдущем турнире и могла украсть тактику.

Напомним, в марте в Костанайской области выявили природные и техногенные загрязнения. В частности, сообщалось о превышении содержания ртути и других тяжелых металлов в почве, воде и рудах.

А в прошлом году поднималась тема попавших в воды реки Нуры в Карагандинской области отходов от производства: более 40 лет там работал завод по выпуску карбита и углекислоты. Теперь местные жители беспокоятся, что паводки могут поднять ртуть со дна реки.

Также мы писали подробную инструкцию и советы, что делать в случае, если в доме разбился ртутный градусник.

Добавим, как сообщается на сайте центра "Содействие устойчивому развитию Республики Казахстан", ртуть – самый токсичный металл, представляющий собой при комнатной температуре тяжелую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты.

По степени токсичности ртуть относится к веществам I класса опасности и подлежит особому экологическому контролю. Отравление парами ртути может привести к серьезным заболеваниям, и даже смерти. Большую опасность для окружающей среды представляют также водорастворимые соединения ртути.