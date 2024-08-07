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Незаконные религиозные пансионаты работали в Мангистау

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Ученица за партой
Ученица. Иллюстративное фото: pexels.com

Органами прокуратуры Мангистауской области в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Мангистауской оласти, в регионе действовали 5 пансионатов (2 в Мунайлинском районе, по 1-му - в Жанаозене, Каракиянском и Тупкараганском районах).

Однако их деятельность фактически противоречила уставным целям.

"Во всех учреждениях выявлено использование несовершеннолетними воспитанниками религиозной литературы, а также другие факты нарушений закона.

При этом данные благотворительные учреждения не имели лицензий на осуществление образовательной деятельности", - рассказали в ведомстве.

Таким образом, существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.

По результатам проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 административных протоколов и наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге за нарушения требований трудового, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей их законные представители (родители) также привлечены к административной ответственности.

В настоящее время судом по искам прокуроров отменена регистрация и ликвидированы все указанные пансионаты.

Напомним, ранее в Алматинской области выявили подпольное медресе, где незаконно воспитывались 19 детей. По данным прокуратуры региона, на территории частного дома уроженец Таджикистана обучал несовершеннолетних с использованием религиозной литературы с арабскими надписями. В ходе осмотра изъято 179 экземпляров религиозной литературы, а также сотовый телефон и ноутбук. Решался вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности. Детей вернули родителям.

В прошлом году в Туркестане полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ выявили факт проведения незаконных религиозных занятий для 68 детей в возрасте от 5 до 17 лет, а оплата за обучение составляла 100 тысяч тенге. При этом в доме у мужчины учились дети не только из Туркестанской, но Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей, области Абай и Узбекистана. Было изъято более 100 книг религиозного характера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145642-nezakonnye-religioznye-pansionaty-rabotali-v-mangistau/

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