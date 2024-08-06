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Осужден заместитель гендиректора филиала компании "Сайгак Казахстан Б.В."

Опубликовано:

Месторождение в Актюбинской области
Месторождение. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Осужден заместитель генерального директора филиала компании "Сайгак Казахстан Б.В.", незаконно осуществлявшей добычу сырой нефти в Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, установлено, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении "Сайгак" осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок действия контракта истек.

Несмотря на эти обстоятельства, причастные лица продолжили незаконную добычу и хранение нефти на месторождении в течение года.

Переработанная нефть в 2 резервуарах общим объемом 3,5 тыс. тонн на сумму 139 млн тенге изъята в доход государства.

Заместитель генерального директора, руководивший месторождением, осужден к 3,5 годам лишения свободы.

Ущерб возмещен в полном объеме.

Напомним, ранее стало известно, что в Атырауской области нефтяную компанию АО "Каспий нефть" оштрафовали почти на 13,7 млрд тенге. Как рассказали в прокуратуре региона, предприятие не получило лимита накопления на свыше 4500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021-2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения.

А в Мангистауской области начались проверки на 5 предприятиях нефтегазовой сферы. По предварительной информации, по выявленным нарушениям начато 5 досудебных расследований по ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере). Задержаны 4 руководящих должностных лица.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145019-osuzhden-zamestitel-gendirektora-filiala-saygak-kazahstan-b-v/

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