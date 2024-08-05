Полицейский пытался увезти жителя Кокшетау в наркодиспансер и получил удар в лицо

34-летнего жителя Кокшетау подозревают в насильственных действиях в отношении представителя власти, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

По информации Polisia.kz, в Кокшетау начали расследование в отношении 34-летнего горожанина. По версии полиции, он не выполнил законные требования полицейского и нанес ему телесные повреждения.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 1 августа рядом с одним из развлекательных заведений. Тогда патрульная полиция заметила группу молодых людей и решила доставить в наркологический диспансер одного из посетителей, который, по мнению правоохранителей, находился в алкогольном опьянении.

"Однако нарушитель, игнорируя законные требования стражей порядка, оказал физическое сопротивление и ударил в лицо одного из сотрудников.

Данный факт полицейские зарегистрировали как угроза или насильственные действия в отношении представителя власти", - сообщили в МВД.

Полицейский обратился за медицинской помощью. В рамках расследования назначены экспертизы, на период следствия фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в Павлодаре подполковника в отставке приговорили к ограничению свободы за удар сотрудника полиции при исполнении в пах. Мужчина уверял, что сам пострадал при задержании, но в итоге оказался единственным виноватым.

Также жителя ВКО осудили за то, что он, будучи пьяным, два раза ударил полицейского по лицу. Применение силы в отношении стража порядка привело мужчину к общественным работам и ограничению свободы.

Отметим, что по ст.380 УК РК, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 772 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.