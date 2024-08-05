Lexus пытались сжечь в Жамбылской области, чтобы скрыть преступление

В Жамбылской области задержанные по подозрению в хранении и перевозке наркотиков пытались сжечь Lexus, чтобы скрыть преступление, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками патрульной полиции со специалистами-кинологами при проведении ОПМ "Қарасора-2024" на трассе Алматы-Екатеринбург был остановлен автомобиль Lexus ES 350.

"Во время проверки документов водителя, пассажир облил машину бензином и пытался поджечь. Однако сотрудниками полиции пожар был сразу же ликвидирован.

В багажнике автомобиля полицейскими обнаружено и изъято 4 полиэтиленовых мешка с веществом со специфическим запахом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом около 105 кг", - поделились в ДП Жамбылской области.

За незаконное хранение и перевозку наркотических средств задержаны жители Туркестанской области и Астаны. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания города Шу.

Напомним, ранее в Таразе в доме 20-летнего парня провели обыск. Здесь полицейские на кухне и в мусорном ведре обнаружили zip-пакеты с психотропным веществом "альфа-PVP". Всего было изъято 35 доз наркотиков. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Также в Таразе изъяли около 42 кг наркотиков. Подозреваемая в их распространении призналась, что хотела подсадить на них своих родственников, которые проживали вместе с ней.