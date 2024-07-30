Обыск провели в доме 20-летнего жителя Тараза и не зря заглянули в мусорное ведро (видео)

В Таразе полицейские задержали 20-летнего подозреваемого, у которого изъяли крупную партию психотропного вещества "альфа-PVP" весом 10,47 гр., передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 10 свертков "синтетики" общей массой 4,6 гр. были найдены во время задержания. В ходе обыска по месту жительства zip-пакеты с психотропным веществом "альфа-PVP" обнаружили на кухне и в мусорном ведре.

"В ходе дачи показаний задержанный указал адреса, где он оставил закладки. На 12 участках изъято 5,69 гр. синтетических наркотиков. Свертки он получал через указания куратора в мессенджере Telegram", - отметили в МВД.

Полицейские устанавливают соучастников преступной деятельности. Всего было изъято 35 доз.

"В сферу наркобизнеса подозреваемый попал две недели назад. Для того, чтобы решить свои финансовые проблемы, он организовал сбыт психотропных веществ бесконтактным способом. За одну закладку ему платили 1200 тенге.

По факту незаконного хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. По уголовному делу проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алим Бажикбаев.

Отметим, что по ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее 26-летнего иностранца задержали оперативники во дворе одного из домов в Бостандыкском районе Алматы по подозрению в закладке наркотиков. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление "работодателей" и канала поставки наркотиков в мегаполис.