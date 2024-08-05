Объявленного в розыск иностранца задержали в Павлодаре
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Мужчина, разыскиваемый за преступление в соседнем государстве, установлен в Павлодаре. Об этом сообщено инициатору розыска, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, павлодарскими оперативниками проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.
"Так, в Павлодаре установлен и задержан гражданин соседнего государства, который находился в розыске. Как установлено, в октябре 2022 года на территории соседнего государства мужчина совершил умышленное повреждение чужого имущества. Он скрылся от правоохранительных органов. В настоящее время о его задержании сообщено инициатору розыска", - сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.
Он добавил, что с начала года полицейскими Павлодарской области разысканы и задержаны порядка 50 уголовных преступников, скрывавшихся от правосудия.
Напомним, ранее павлодарские полицейские задержали уроженца соседней области, подозреваемого в сдаче через популярный сайт несуществующих квартир по всему Казахстану.
Также стало известно, что полиция Восточно-Казахстанской области установила местонахождение крупного должника. Мужчина почти год скрывался от заемщика и судебных исполнителей. Выяснилось, что он с августа прошлого года не выплачивал долг в 6 млн тенге жителю Усть-Каменогорска и находился при этом в Павлодаре.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144517-obyavlennogo-v-rozysk-inostranca-zaderzhali-v-pavlodare/