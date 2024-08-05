Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Объявленного в розыск иностранца задержали в Павлодаре

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: choochart choochaikupt/Getty Images

Мужчина, разыскиваемый за преступление в соседнем государстве, установлен в Павлодаре. Об этом сообщено инициатору розыска, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, павлодарскими оперативниками проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

"Так, в Павлодаре установлен и задержан гражданин соседнего государства, который находился в розыске. Как установлено, в октябре 2022 года на территории соседнего государства мужчина совершил умышленное повреждение чужого имущества. Он скрылся от правоохранительных органов. В настоящее время о его задержании сообщено инициатору розыска", - сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Он добавил, что с начала года полицейскими Павлодарской области разысканы и задержаны порядка 50 уголовных преступников, скрывавшихся от правосудия.

Напомним, ранее павлодарские полицейские задержали уроженца соседней области, подозреваемого в сдаче через популярный сайт несуществующих квартир по всему Казахстану.

Также стало известно, что полиция Восточно-Казахстанской области установила местонахождение крупного должника. Мужчина почти год скрывался от заемщика и судебных исполнителей. Выяснилось, что он с августа прошлого года не выплачивал долг в 6 млн тенге жителю Усть-Каменогорска и находился при этом в Павлодаре.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144517-obyavlennogo-v-rozysk-inostranca-zaderzhali-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie