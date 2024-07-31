Житель Усть-Каменогорска задолжал 6 млн тенге и год скрывался в Павлодаре

Полиция ВКО установила местонахождение крупного должника. Мужчина почти год скрывался от заемщика и судебных исполнителей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел миграционной службы УП Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск должника, который с августа прошлого года не выплачивает долг в 6 млн тенге жителю города.

"Сотрудники оперативно отреагировали на сообщение и разыскали злостного неплательщика в течение суток. Как оказалось, мужчина скрывался в Павлодаре", - рассказали в ДП ВКО.

Полицейские передали сведения в уполномоченные органы для принятия мер по взысканию задолженности.

Вместе с тем в ДП ВКО предупредили, что за уклонение от выполнения исполнительного документа законом предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Так, по ст.430 УК РК неисполнение вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев, а равно воспрепятствование их исполнению наказывается привлечением к общественным работам на срок до 800 часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее стражи порядка нашли жительницу Караганды, которая задолжала своим детям более 9 млн тенге алиментов. По данным полиции, скрываясь от долга, она меняла квартиры и номера телефонов.