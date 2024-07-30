Детали дела против Олжаса Агабекова раскрыл глава Минэкологии

Глава Минэкологии на брифинге сегодня рассказал, что ему известно о задержании руководителя Международного центра зеленых технологий Олжаса Агабекова, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Нысанбаев сообщил, что в прошлом году, когда его назначили на должность главы Минэкологии, подготовка к выставке шла полным ходом.

"Я тогда только начал работать в качестве министра. Выделили около 300 млн тенге. Но это не бюджетные средства, это средства спонсоров. После того, как я поехал в Дубай, чтобы посмотреть результаты их работы, я по приезду подал заявление в соответствующие органы для проверки. Так как там не нужно быть специалистом (по выставкам - прим. ред.), чтобы понять, что налицо несоответствие выделенных средств проделанной работе", - заявил он.

По его словам, деньги, которые не использовали для проведения выставки вернули спонсорам.

Напомним, в феврале этого года в Астане был взят под стражу председатель правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". На тот момент пост занимал Олжас Агабеков.

Мы писали, что с 2016 года по сентябрь 2022 года он занимал должность замдиректора Департамента по изменению климата Министерства энергетики, директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

На официальном сайте организации говорится, что на данный момент пост председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" занимает Дидар Каримсаков.