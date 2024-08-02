Осужденному за покушение на убийство подростку снизили срок в Караганде

В Караганде снизили срок наказания несовершеннолетнему студенту колледжа, осужденному за покушение на убийство другого обучающегося, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, Карагандинским областным судом изменен приговор СМУС.

Несовершеннолетний судом первой инстанции был осужден по п.2 ч.2 ст.293 УК за совершение хулиганства к 4 годам лишения свободы, по ч.3 ст.24 - п.9 ч.2 ст. 99 УК за покушение на убийство из хулиганских побуждений - к 10 годам лишения свободы, а на основании ч.4 ст.58 УК окончательно к 10 годам лишения свободы.

Не согласившись с приговором суда, адвокаты подали апелляционные жалобы, в которых ставился вопрос об оправдании подростка в связи с недоказанностью его вины.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб судебная коллегия пришла к выводу, что выводы суда первой инстанции о доказанности вины осужденного и правильности квалификации его действий являются законными и обоснованными.

"Однако судебная коллегия не согласилась с назначенным наказанием и снизила срок наказания с 10 лет до 7 лет", - отметили в суде.

В силу того, что осужденный является несовершеннолетним, то назначенное ему наказание не может превышать 12 лет.

Осужденным совершено покушение на убийство, но срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера основного вида наказания (12 лет). Таким образом, наказание за данное преступление не может превышать 9 лет.

Судом первой инстанции в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание признаны обстоятельства - совершение уголовных правонарушений в несовершеннолетнем возрасте, совершение преступления впервые и положительные характеристики, а отягчающих уголовную ответственность и наказание установлено не было.

А при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать при совершении особо тяжкого преступления 3/4 максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК.

В этой связи несовершеннолетнему по данной статье может быть назначено предельное наказание в виде 6 лет 9 месяцев (3/4 от 9 лет).

За совершение хулиганства по п.2 ч.2 ст.293 УК (преступление средней тяжести, наказание до 5 лет) срок и размер наказания не может превышать половины максимального срока, предусмотренного санкцией указанной статьи, то есть 2 лет 6 месяцев.

Учитывая изложенное, судебная коллегия по п.2 ч.2 ст.293 УК назначила 2 года 6 месяцев лишения свободы, по ч.3 ст.24 - п.9 ч.2 ст. 99 УК - 6 лет 9 месяцев лишения свободы, а окончательно 7 лет лишения свободы.

В остальной части приговор оставили без изменения.

Напомним, 21 сентября прошлого года в Караганде произошел конфликт между студентами одного из учебных заведений. В ходе внезапно возникшей ссоры один из них нанес 19-летнему оппоненту ножевое ранение. Было заведено уголовное дело.

В мае 2024 года подсудимому вынесли приговор. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.