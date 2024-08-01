У жителя Астаны забрали машину из-за долга в 16,5 млн тенге
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Полиция Астаны искала мужчину с долгом в размере 16,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД. Его машину отправили на стоянку.
По информации Polisia.kz, за водителем автомашины Toyota Camry числилась задолженность в размере 16,5 млн тенге.
"На установление местонахождения должника сотрудниками центра оперативного управления был ориентирован личный состав патрульной полиции.
При проведении рейдовых мероприятий, патрульными нарядами автомашина Toyota Camry была замечена и остановлена на проспекте Кабанбай батыра. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку, водителя предупредили о необходимости оплаты долга", - сообщили в МВД.
Сегодня сообщалось о жителе Шымкента, который накопил долг в 110 млн тенге. Также в Туркестане остановили автомобиль казахстанца, за которым числилась задолженность по алиментам, штрафам и перед банком на сумму 153 млн тенге. Его машину Ravon Nexia R3 водворили на штрафстоянку.
Накануне мы сообщали, что судебные исполнители совместно с полицией Алматы выявляют водителей с долгами по налогу на транспорт и забирают их авто на штрафстоянки. С начала проверок полицейские и частные судебные исполнители смогли взыскать долги с 71 автовладельца на общую сумму 31,6 млн тенге.
Редакция NUR.KZ подготовила отдельный материал о том, проверить наличие налоговой задолженности. Сделать это можно в онлайн-режиме на сайте "Электронного правительства", с помощью интернет-ресурсов Комитета государственных доходов или мобильного банкинга.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143285-u-zhitelya-astany-zabrali-mashinu-iz-za-dolga-v-16-5-mln-tenge/