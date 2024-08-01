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Житель Шымкента накопил долг в 110 млн тенге

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Автомобиль водворили на штрафстоянку
Mercedes на штрафстоянке. Фото: polisia.kz

Уклоняющегося от уплаты многомиллионного долга выявила система "Қорғау" в Шымкенте. В результате у должника забрали авто на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, программа выдала информацию о движущемся по автодорогам города должнике.

"За владельцем Мercedes числилась задолженность в размере почти 110 млн тенге", - отметили в МВД.

На задержание иномарки дежурные ЦОУ ориентировали инспекторов патрульной полиции. Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его автомобиль водворили на штрафную стоянку.

Как рассказали в ведомстве, приложение "Қорғау" информирует полицейских об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами. Программа также позволяет работать с "группой риска", то есть выявляет автомобилистов, представляющих угрозу частыми нарушениями ПДД.

Ранее стало известно, что судебные исполнители совместно с полицией Алматы выявляют водителей с долгами по налогу на транспорт и забирают их автомобили на штрафстоянки. Уже удалось взыскать долги с 71 автовладельца на общую сумму 31,6 млн тенге.

А в Туркестане остановили автомобиль казахстанца, за которым числилась задолженность по алиментам, штрафам и перед банком на сумму 153 млн тенге. Его машину Ravon Nexia R3 водворили на штрафстоянку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143125-zhitel-shymkenta-nakopil-dolg-v-110-mln-tenge/

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