Компанию шумных молодых людей "угомонили" в Павлодаре

В Павлодаре наказали нарушителей тишины. Так, участкового попросили "угомонить" шумную группу возле одного из подъездов. Молодые люди получили штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативному реагированию на обращения граждан, установлению тесных и доверительных отношений во многом способствуют совместные чаты участковых, КСК, ОСИ и жителей. Они создают дополнительные ресурсы для обеспечения общественной и дорожной безопасности и правопорядка в регионе, а также соблюдения правил благоустройства.

Так, участковые из чатов получают информацию о проблемах жителей и стараются оперативно решить их, принимая необходимые меры в случае нарушений правопорядка по принципу "нулевой" терпимости.

"Жильцы из общедомового чата обратились к своему участковому инспектору в 23.30 и попросили "угомонить" компанию молодых людей, которая шумела у подъезда дома 85 по улице Лермонтова, тем самым нарушая покой граждан. За нарушение тишины в отношении правонарушителей возбуждено административное производство. Нарушители оштрафованы каждый на 5 МРП", - рассказал исполняющий обязанности начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.

В этот же день с аналогичными жалобами обратились и жильцы дома 186 по улице Исы Байзакова. Они пожаловались, что громко играет музыка в одном из заведений. А во дворе дома 1 по улице Бухар Жырау шумели дети на детской площадке. Как отметили в полиции, все нарушители были наказаны.

Добавим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Ранее стало известно, что в Павлодарской области выявили более 3 тыс. нарушителей тишины с начала года. Чаще всего жалобы от граждан на шум поступают в выходные и праздничные дни, а особенно остро проблема стоит летом.