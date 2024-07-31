Мужчину подозревают в нападении на ребенка в Алматы

Уголовное дело возбудили по факту нанесения телесных повреждений ребенку в Алматы - инцидент произошел в Алатауском районе мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе ведомства заявили, что с целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Мужчина непременно понесет наказание, предусмотренное законодательством РК", - добавили в полиции.

Как пишет Tengrinews.kz, мать пострадавшего ребенка заявила, что мужчина душил ее сына, а также поднял руку на нее и другую девушку.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы произошел похожий инцидент. Мужчина избил двух детей в лифте - кадры из кабины попали в Сеть. На них мужчина пинал двух мальчиков, который забились в угол.

На днях стало известно, что по данному делу был вынесен приговор. Его приговорили к общественным работам. Отмечалось, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, что послужило смягчающим фактором при вынесении наказания.