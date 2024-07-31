Мужчину подозревают в нападении на ребенка в Алматы
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Уголовное дело возбудили по факту нанесения телесных повреждений ребенку в Алматы - инцидент произошел в Алатауском районе мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В пресс-службе ведомства заявили, что с целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"Мужчина непременно понесет наказание, предусмотренное законодательством РК", - добавили в полиции.
Как пишет Tengrinews.kz, мать пострадавшего ребенка заявила, что мужчина душил ее сына, а также поднял руку на нее и другую девушку.
Напомним, на прошлой неделе в Алматы произошел похожий инцидент. Мужчина избил двух детей в лифте - кадры из кабины попали в Сеть. На них мужчина пинал двух мальчиков, который забились в угол.
На днях стало известно, что по данному делу был вынесен приговор. Его приговорили к общественным работам. Отмечалось, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, что послужило смягчающим фактором при вынесении наказания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142379-muzhchinu-podozrevayut-v-napadenii-na-rebenka-v-almaty/