Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчину подозревают в нападении на ребенка в Алматы

Опубликовано:

Мужчина показывает кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

Уголовное дело возбудили по факту нанесения телесных повреждений ребенку в Алматы - инцидент произошел в Алатауском районе мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе ведомства заявили, что с целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Мужчина непременно понесет наказание, предусмотренное законодательством РК", - добавили в полиции.

Как пишет Tengrinews.kz, мать пострадавшего ребенка заявила, что мужчина душил ее сына, а также поднял руку на нее и другую девушку.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы произошел похожий инцидент. Мужчина избил двух детей в лифте - кадры из кабины попали в Сеть. На них мужчина пинал двух мальчиков, который забились в угол.

На днях стало известно, что по данному делу был вынесен приговор. Его приговорили к общественным работам. Отмечалось, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, что послужило смягчающим фактором при вынесении наказания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142379-muzhchinu-podozrevayut-v-napadenii-na-rebenka-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie