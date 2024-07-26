Побил детей в лифте: мужчине вынесли приговор в Алматы

На днях в соцсетях опубликовали видео с избиением детей мужчиной - сегодня суд рассмотрел дело в отношении участника видео, ему назначили наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.

В Ауэзовском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Н., обвиняемого в совершении побоев в отношении двух несовершеннолетних, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью (ст.109-1 ч.2 п.1,8 УК).

️Судом установлено, что 23 июля 2024 года в вечернее время в квартиру подсудимого Н. постучались в дверь несовершеннолетние потерпевшие. Когда хозяин открыл дверь, они, пытаясь скрыться, забежали в лифт. Подсудимый пошел за ними и в лифте нанес удары по ногам потерпевших.

Подсудимый признал вину, в содеянном раскаялся.

️"Приговором суда Н. признан виновным по ст.109-1 ч.2 п.1,8 УК и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства подсудимого – признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие ранее судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено", - говорится в сообщении.

Отметим, на днях в Сети были опубликованы кадры, на них видно мужчину, который несколько раз пнул детей, забившихся в угол кабины лифта. Автор указал, что инцидент произошел в Алматы днем 23 июля.

В полиции Алматы сообщили, что участник видео установлен и задержан - в отношении него начали расследование.