Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Четырехмесячного ребенка вместе с матерью поместили в ИВС в Алматинской области

Опубликовано:

Изолятор временного содержания
Изолятор временного содержания. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматинской области в ИВС находится женщина с четырехмесячным ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram уполномоченного по правам детей региона Айгуль Есимбековой.

Уполномоченный по правам ребенка Алматинской области Айгуль Есимбекова на своей странице в Instagram сообщила, что в ИВС находится осужденная К. и ее четырехмесячный сын.

"Уполномоченный по правам детей, прокуратура, адвокат активно работают в направлении освобождения ребенка по уголовному делу осужденной К., который вместе с матерью находится в ИВС.

29 июля 2024 года состоится апелляционный суд об изменении меры пресечения на домашний арест", - написала Есимбекова.

Она заверила, что вопрос находится под ее контролем.

Ранее женщину-водителя, которая, по версии следствия, спровоцировала смертельное ДТП с автобусом в Алматы, поместили под домашний арест.

Сообщалось, что сначала суд арестовал алматинку, чей автомобиль стал участником аварии с автобусом, на два месяца. Но адвокат женщины обратился в органы с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. Юрист пояснил, что у подозреваемой четырехмесячный ребенок, который находится на грудном вскармливании.

26 июня в Алматы произошла авария на пересечении улицы Макатаева и проспекта Сейфуллина в Алматы. Сообщалось, что белый Kia столкнулся с автобусом 18-го маршрута, который после этого въехал стену магазина.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения города, за медицинской помощью обратились 24 человека. Шестеро из них госпитализированы в больницы города. Один человек скончался до приезда службы скорой медицинской помощи. Позже была задержана водитель иномарки, которая, по версии следствия, является виновницей аварии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140596-chetyrehmesyachnogo-rebenka-vmeste-s-materyu-pomestili-v-ivs-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie