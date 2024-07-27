Четырехмесячного ребенка вместе с матерью поместили в ИВС в Алматинской области

В Алматинской области в ИВС находится женщина с четырехмесячным ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram уполномоченного по правам детей региона Айгуль Есимбековой.

Уполномоченный по правам ребенка Алматинской области Айгуль Есимбекова на своей странице в Instagram сообщила, что в ИВС находится осужденная К. и ее четырехмесячный сын.

"Уполномоченный по правам детей, прокуратура, адвокат активно работают в направлении освобождения ребенка по уголовному делу осужденной К., который вместе с матерью находится в ИВС.

29 июля 2024 года состоится апелляционный суд об изменении меры пресечения на домашний арест", - написала Есимбекова.

Она заверила, что вопрос находится под ее контролем.

Ранее женщину-водителя, которая, по версии следствия, спровоцировала смертельное ДТП с автобусом в Алматы, поместили под домашний арест.

Сообщалось, что сначала суд арестовал алматинку, чей автомобиль стал участником аварии с автобусом, на два месяца. Но адвокат женщины обратился в органы с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. Юрист пояснил, что у подозреваемой четырехмесячный ребенок, который находится на грудном вскармливании.

26 июня в Алматы произошла авария на пересечении улицы Макатаева и проспекта Сейфуллина в Алматы. Сообщалось, что белый Kia столкнулся с автобусом 18-го маршрута, который после этого въехал стену магазина.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения города, за медицинской помощью обратились 24 человека. Шестеро из них госпитализированы в больницы города. Один человек скончался до приезда службы скорой медицинской помощи. Позже была задержана водитель иномарки, которая, по версии следствия, является виновницей аварии.