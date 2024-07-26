6 человек погибли в ДТП: виновником аварии признали 18-летнего казахстанца

В Акмолинской области 18-летнего парня обвинили в смертельной аварии, в которой погибли шесть человек, в том числе двое детей. По делу вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ДТП произошло 15 декабря 2023 года на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган.

Как следует из материалов уголовного дела, водитель автомашины марки "ВАЗ-21114" не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с движущейся впереди по этой же полосе автомашиной Audi, в которой кроме водителя находились пять пассажиров.

От удара Audi выехала на встречную полосу, где столкнулась с тягачом Volvo. В результате легковой автомобиль загорелся.

По факту ДТП полицейские провели досудебное расследование. В рамках уголовного дела дознаватели провели необходимые следственные действия, изучили заключения экспертиз.

Совокупность доказательств суд посчитал достаточным для признания подсудимого виновным в совершении уголовно-наказуемого деяния.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области 18-летний водитель автомашины "ВАЗ-21114" был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.345 УК РК.

Молодого человека приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, его лишили права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Также суд обязал виновника аварии выплатить моральный вред потерпевшим.

Добавим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Ранее в Северо-Казахстанской области водителя грузового автомобиля осудили за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами.