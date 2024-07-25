"Запрещенку" нашли в булках хлеба при доставке продуктов в СИЗО Павлодара

В Павлодаре мобильные телефоны и WI-FI роутеры ухищренным способом спрятали в хлебе для следственно-арестованных учреждения №63 (СИЗО), передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по точечной оперативной информации в учреждении №63 ДУИС по Павлодарской области в шлюзе сотрудники оперативного и режимного отделов проверили автомобиль филиала "Енбек-Павлодар" РГП на ПХВ "Енбек" КУИС МВД РК, прибывший для разгрузки питания, а именно хлеба.

"При обыске в кузове автомашины были обнаружены спрятанные ухищренным путем внутри нескольких булок сотовый телефон, WI-FI роутеры и проводные наушники. Данная посылка с запрещенными предметами предназначалась следственно-арестованным", - рассказали в ДУИС по Павлодарской области.

В отношении водителя составили административный протокол, материал направили в суд.

В ведомстве напомнили, что при въезде и выезде любого автотранспорта, заезжающего на территорию следственного изолятора, в шлюзе проводится тщательный осмотр машин, а также осуществляется полный досмотр водителя.

"Граждане пытаются спрятать в продуктах питаниях и одежде запрещенные предметы. За данное правонарушение предусмотрена ответственность. То есть скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, вещей, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет наказание", - отметили в ДУИС региона.

Отметим, что по ст.481 КоАП РК скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге), с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Ранее в СИЗО Павлодара одному из арестованных пытались передать посылку, внутри которой вместе с финиками обнаружили телефон и SIM-карту. По информации МВД, передача предназначалась для следственно-арестованного, содержащегося под стражей по делу о краже чужого имущества.