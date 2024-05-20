Запрещенный предмет нашли в коробке с финиками в Павлодаре

В СИЗО Павлодара одному из арестованных пытались передать посылку, внутри которой вместе с финиками обнаружили телефон и SIM-карту, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении №63 ДУИС по Павлодарской области при осуществлении приема посылок осужденным с помощью рентген-установки были обнаружены и изъяты запрещенные к использованию предметы.

"Обнаружен и изъят один мобильный телефон с SIM-картой, он ухищренным способом был завернут и спрятан в продуктах питания, а именно внутри коробки с финиками, которые принес 49-летний павлодарец", - отметили в МВД.

Передача предназначалась для 61-летнего следственно-арестованного, содержащегося под стражей по делу о краже чужого имущества.

Благодаря бдительности сотрудников группы досмотра обнаружены и изъяты запрещенные предметы, принесенные знакомым задержанного. В отношении правонарушителя составили административный протокол. Материалы направлены в суд.

"На постоянной основе с осужденными и их родственниками проводятся беседы о недопущении передачи запрещенных предметов при посещении учреждения. Однако, несмотря на ответственность перед законом, посетители идут на подобные проступки", - рассказал начальник учреждения №63 Берик Рахимов.

Ранее стало известно, что в колонию строгого режима в Усть-Каменогорске в лапше быстрого приготовления, шоколадных конфетах и жидком мыле пытались пронести смартфон, роутер, SIM-карту и наушники. Запрещенные предметы были изъяты, а в отношении принесшего посылку составили протокол.

Отметим, что по ст.481 КоАП РК скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге), с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.