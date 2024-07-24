Осужден директор филиала "Аграрной кредитной корпорации"

Осужден к лишению свободы директор филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении директора филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области.

"Он признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 и 500 тыс. тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в сентябре прошлого года Антикор сообщил о задержании руководителя Северо-Казахстанского областного филиала АО "Аграрная кредитная корпорация". Его заподозрили в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Мужчину водворили в изолятор временного содержания в Петропавловске.

Также ранее был осужден бывший заместитель директора Актюбинского филиала АО "Аграрная кредитная корпорация". Он получил 5 лет лишения свободы за мошенничество на сумму в 90 млн тенге.