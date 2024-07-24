Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Осужден директор филиала "Аграрной кредитной корпорации"

Опубликовано:

Забор в колонии
Колония. Иллюстративное фото: YuriSH / Getty Images

Осужден к лишению свободы директор филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении директора филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Северо-Казахстанской области.

"Он признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 и 500 тыс. тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в сентябре прошлого года Антикор сообщил о задержании руководителя Северо-Казахстанского областного филиала АО "Аграрная кредитная корпорация". Его заподозрили в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Мужчину водворили в изолятор временного содержания в Петропавловске.

Также ранее был осужден бывший заместитель директора Актюбинского филиала АО "Аграрная кредитная корпорация". Он получил 5 лет лишения свободы за мошенничество на сумму в 90 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139226-osuzhden-direktor-filiala-agrarnoy-kreditnoy-korporacii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie