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Осужден бывший заместитель директора филиала "Аграрной кредитной корпорации"

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Мужчина в костюме за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

Осужден бывший заместитель директора Актюбинского филиала АО "Аграрная кредитная корпорация". Его обвиняли в мошеннических действиях, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в ходе досудебного расследования было установлено, что глава одного крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбага" на приобретение 277 голов импортного племенного маточного поголовья КРС.

"Заемщику были выделены кредитные средства в сумме 90 млн тенге. После чего заместитель директора филиала путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение главу крестьянского хозяйства о необходимости заключить договор с ТОО для осуществления закупа и доставки скота из России, в действительности не имея реальной возможности совершения таких действий", - пояснили в ведомстве.

В АФМ отметили, что крестьянское хозяйство перечислило на расчетный счет 90 млн тенге, однако эти средства были использованы заместителем директора Актюбинского филиала корпорации в личных целях. В итоге его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, в ноябре этого года в АФМ проинформировали, что выявили факты совершения мошенничества при получении кредитных средств в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага".

В ходе следствия были установлены три человека, которые, по данным ведомства, от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставных лиц, с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС.

Ущерб государству составил 970 млн тенге. Всех подозреваемых арестовали.

Также ранее в Антикоре сообщили о задержании руководителя Северо-Казахстанского областного филиала АО "Аграрная кредитная корпорация". Его заподозрили в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей.

Суммы незаконных вознаграждений, отметили в ведомстве, варьировались от 100 до 500 тысяч тенге. Эти денежные средства предназначались за положительное и беспрепятственное решение вопроса по выдаче кредитных займов, выделяемых в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021-2025 гг.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания в Петропавловске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051838-osuzhden-byvshiy-zamestitel-direktora-filiala-agrarnoy-kreditnoy-korporatsii/

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